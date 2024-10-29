فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حزب الله" يُعلن سماحة الشّيخ نعيم قاسم أمينًا عامًا للحزب.. ماذا نعرفُ عنه؟

مقتل جنود وضبّاط "إسرائيليين" في حدث أمني "صعب" بمعارك جباليا وهذا "ما سُمح بنشره"

"لن نعودَ حتى تُنفّذ شروطُنا".. أطباء "إسرائيليون" يُعلنون توقّفهم عن أداء خدماتهم في المستشفيات

حماس: حظرُ كنيست الاحتلال لعمل "الأونروا" جزءٌ من الحرب على شعبنا وتصفية قضيتّنا الوطنيّة

الاحتلال يعترفُ بفشل دفاعاته في التّصدي لمسيّرتين من العراق ولبنان.. أين سقطتا؟

"لا يزال عددٌ كبير تحت الأنقاض".. عشرات الشّهداء والإصابات بمجزرة دامية في بيت لاهيا

حزبُ الله يكشفُ حصيلة خسائر "ثقيلة" لجيش الاحتلال في معارك لبنان

الإبادة في يومها الـ 389.. مجازر دامية في بيت لاهيا وجباليا وقصفٌ مُتواصل على مُحافظات القطاع

خبير قانوني: "طوفانُ الأقصى" تمهّدُ الطّريق لمُساءلة الاحتلال قانونيًا

الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربيّة

"تطهيرٌ عرقي وتهجيرٌ مُمنْهج على مرآى ومسمع من العالم"

حماس: مجزرةُ الاحتلال في بيت لاهيا تعتبر وصمة عار وفشل للهياكل الأممية والدولية

29 أكتوبر 2024 . الساعة 10:46 بتوقيت القدس
...

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني، صباح اليوم الثلاثاء، بقصفه بنايةً سكنية في منطقة مشروع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، ما أدى في حصيلة أولية لاستشهاد ما يقرب من 80 مواطنا من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، هي إمعانٌ في الإبادة والتطهير العرقي الذي يرتكبه الكيان الصهيوني المجرم منذ أكثر من عام، وذلك في ظل العجز العربي الرسمي والصمت الدولي الذي يشجع مجرم الحرب نتنياهو على المضي في خطط الإبادة والتهجير ضد شعبنا. 

وقالت حماس في بيان صحافي، إننا "نذكر العالم مرةً أخرى ومع ارتكاب العدو مجزرة مروعةً أخرى بحق أبناء شعبنا بأن شمال القطاع يتعرض لحملة تطهير عرقي وتهجير ممنهج، على مرآى ومسمع من العالم، وهو ما يمثل وصمة عار وفشل لتلك الهياكل الأممية والدولية العاجزة عن القيام بدورها القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين الأبرياء".

وطالبت بالتحرك الفوري لوقف جريمة الإبادة التي تُرتكب على امتداد قطاع غزة، وكافة أراضينا المحتلة.

وشدّدت على أنّ استمرار هذه الحرب والمجازر ضد شعبنا سيكون لها تداعيات في عموم المنطقة، إذا لم يتم لجم تلك العصابة الصهيونية الإرهابية عن جرائمها.

ومن جهته، دعا مدير المستشفيات الميدانية بغزة،  كل الجراحين للعودة إلى مستشفى كمال عدوان لمحاولة إنقاذ المصابين. 

وقال، " لا نستطيع إسعاف عشرات المصابين في مجزرة بيت لاهيا بسبب نقص الإمكانات".

 وأكد أن جيش الاحتلال يقصف محيط المستشفى أثناء إسعاف مصابي مجزرة مشروع بيت لاهيا.

وأوضح الدفاع المدني في بيان مقتضب، أنّ أكثر من 70 شهيدًا وعشرات الجرحى تحت ركام مبنى سكني لعائلة "أبو نصر" مكون من 5 طوابق قصفه الاحتلال "الإسرائيلي" على ساكنيه النازحين في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأشار إلى أن مناشدات ونداءات استغاثة تصل للدفاع المدني لإنقاذ حياة الجرحى.

 وأكد أن منظومة عمل الدفاع المدني معطلة كليًا قسرًا بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر في شمال قطاع غزة واعتقال عدد من كوادره وتشريد الآخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #مجزرة بيت لاهيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة