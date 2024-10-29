فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حزب الله" يُعلن سماحة الشّيخ نعيم قاسم أمينًا عامًا للحزب.. ماذا نعرفُ عنه؟

مقتل جنود وضبّاط "إسرائيليين" في حدث أمني "صعب" بمعارك جباليا وهذا "ما سُمح بنشره"

"لن نعودَ حتى تُنفّذ شروطُنا".. أطباء "إسرائيليون" يُعلنون توقّفهم عن أداء خدماتهم في المستشفيات

حماس: حظرُ كنيست الاحتلال لعمل "الأونروا" جزءٌ من الحرب على شعبنا وتصفية قضيتّنا الوطنيّة

الاحتلال يعترفُ بفشل دفاعاته في التّصدي لمسيّرتين من العراق ولبنان.. أين سقطتا؟

"لا يزال عددٌ كبير تحت الأنقاض".. عشرات الشّهداء والإصابات بمجزرة دامية في بيت لاهيا

حزبُ الله يكشفُ حصيلة خسائر "ثقيلة" لجيش الاحتلال في معارك لبنان

الإبادة في يومها الـ 389.. مجازر دامية في بيت لاهيا وجباليا وقصفٌ مُتواصل على مُحافظات القطاع

خبير قانوني: "طوفانُ الأقصى" تمهّدُ الطّريق لمُساءلة الاحتلال قانونيًا

الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربيّة

مقتل جنود وضبّاط "إسرائيليين" في حدث أمني "صعب" بمعارك جباليا وهذا "ما سُمح بنشره"

29 أكتوبر 2024 . الساعة 10:19 بتوقيت القدس
...

كشفتْ قناة عبرية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل عدد من الضباط والجنود وإصابة آخرين في حدث أمني في معارك جباليا شمال قطاع غزّة.

وقال موقع حدشوت العبري، إن التّقديرات تشير إلى مقتل 4 جنود وضباط في حدث أمني صعب في جباليا، الليلة الماضية.

وصباح اليوم، أعلن موقع لبنون شيتح إيش العبري، عن وقوع حدثين صعبين ليلًا في قطاع غزة وجنوب لبنان، مشيرًا إلى أنّ التفاصيل ستُنشر خلال اليوم.

ووفقًا آخر إحصائية اعترف بها الاحتلال "الإسرائيلي"، فقد سُجّل إحصائية 74 قتيلًا في صفوف قوات الجيش "الإسرائيلي" والمستوطنين وغيرهم منذ بداية شهر أكتوبر الجاري في مختلف جبهات القتال.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 389 على التّوالي من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #حدث أمني صعب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة