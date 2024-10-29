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مقتل جنود وضبّاط "إسرائيليين" في حدث أمني "صعب" بمعارك جباليا.. كيف وقَعُوا بالكَمين؟

29 أكتوبر 2024 . الساعة 10:19 بتوقيت القدس
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كشفتْ قناة عبرية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل عدد من الضباط والجنود وإصابة آخرين في حدث أمني في معارك جباليا شمال قطاع غزّة.

وقال موقع حدشوت العبري، إن التّقديرات تشير إلى مقتل 4 جنود وضباط في حدث أمني صعب في جباليا، الليلة الماضية.

وقالت مصادر عبرية، إنّ مبنى انفجرَ بقوة عسكرية في شمالي قطاع غزة الليلة الماضية تسبب بمقتل 4 جنود وضباط وإصابة آخرين بجراح خطيرة.

وصباح اليوم، أعلن موقع لبنون شيتح إيش العبري، عن وقوع حدثين صعبين ليلًا في قطاع غزة وجنوب لبنان، مشيرًا إلى أنّ التفاصيل ستُنشر خلال اليوم.

ووفقًا آخر إحصائية اعترف بها الاحتلال "الإسرائيلي"، فقد سُجّل إحصائية 74 قتيلًا في صفوف قوات الجيش "الإسرائيلي" والمستوطنين وغيرهم منذ بداية شهر أكتوبر الجاري في مختلف جبهات القتال.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 389 على التّوالي من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #حدث أمني صعب

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