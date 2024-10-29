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الاحتلال يعترفُ بفشل دفاعاته في التّصدي لمسيّرتين من العراق ولبنان.. أين سقطتا؟

29 أكتوبر 2024 . الساعة 08:51 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعترف الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء، بأنّ الطّائرة المسيرة التي سقطت في عسقلان جنوب فلسطين المحتلة، أُطلقت من العراق.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال، أن المسيّرة التي وصلت عسقلان أطلقت من العراق، حيث انفجرت بعد فشل دفاعات الاحتلال في اعتراضها.

وعقب ساعات من الحدث، أعلن الاحتلال في بيان منفصل، عن سقوط طائرة مسيّرة قرب محطة القطارات في "نهاريا"، أُطلقت من لبنان، وفشل الجيش في اعتراضها.

وأشارت مصادر عبرية، إلى أن أضرارًا عديدة لحقت بمحطة القطارات، عقب انفجار الطّائرى المسيرة في جسر للمشاة فوق شارع رقم 4 قرب "نهاريا"، فيما أُصيب أحد المستوطنين بجروح "لم يتم تحديد حالته".

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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