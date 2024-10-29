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حزبُ الله يكشفُ حصيلة خسائر "ثقيلة" لجيش الاحتلال في معارك لبنان

29 أكتوبر 2024 . الساعة 08:23 بتوقيت القدس
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أعلن حزب الله، عن حصيلة جديدة لخسائر الاحتلال "الإسرائيلي" منذ بدء التّوغل البري في لبنان، مطلع الشّهر الجاري.

وأكد الحزب في بيان، أن حصيلة "خسائر العدوّ -وفق ما رصده مُجاهدو المُقاومة الإسلاميّة منذ بدء ما أسماه العدوّ المناورة البرية- وصل لما يزيد على 90 قتيلًا وأكثر من 750 جريحًا من ضباط وجنود جيش العدوّ الإسرائيلي".

وأوضح أن المجاهدين تمكّنوا من تدمير 38 دبابة ميركافا، و4 جرّافات عسكريّة، وآلية هامر، وآلية مُدرّعة، وناقلة جند، وإسقاط 3 مسيّرات من طراز "هرمز 450"، وواحدة من طراز "هرمز 900".

وأشار إلى أن هذه الحصيلة لا تتضمن خسائر العدوّ الإسرائيلي في القواعد والمواقع والثكنات العسكريّة والمستوطنات والمدن المُحتلّة.

وقال حزب الله، فجر اليوم، إن مقاتليه استهدفوا برشقة صاروخية تجمعا لجنود العدو "الإسرائيلي" في مستعمرة "كريات شمونة".

وقصف حزب الله، صباح اليوم، أحد محطات القطارات في "نهاريا" شمال فلسطين نتيجة سقوط طائرة مسيرة، ما أدّى إلى إصابة أحد المستوطنين وأضرار كبير بالمحطة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #صواريخ حزب الله #طوفان الأقصى #قصف مستوطنات الشمال

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