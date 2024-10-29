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الإبادة في يومها الـ 389.. مجازر دامية في بيت لاهيا وجباليا وقصفٌ مُتواصل على مُحافظات القطاع

29 أكتوبر 2024 . الساعة 07:14 بتوقيت القدس
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يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 389 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" التي يشنّها على قطاع غزّة، مرتكبًا أبشع المجازر والمذابح، ومُخلّفًا عشرات الآلاف من الشّهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصّحة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 43,020  شهيدًا و 101,110  إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التّطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق قطاع غزّة، وسط قصف جوي ومدفعي عنيف على مخيم جباليا الذي يتعرّض لحصار مطبق منذ 25 يومًا على التّوالي.

في مدينة غزّة وشمال القطاع،  ارتكب الاحتلال، صباح اليوم، مجزرةً مروعة في قصفه منزلًا من 5 طوابق في مشروع بيت لاهيا، فيما أفادت مصادر صحفية بأنه تم انتشال 20 شهيدا وعشرات الجرحى ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

كما ارتقى 7 شهداء، وأُصيب آخرون في مجزرة أخرى ارتكبها الاحتلال في قصفه منزلين لعائلة عبيد والعمري، في مشروع بيت لاهيا.

وارتقى شهداء بعد قصف الاحتلال منزلاً لعائلة مسعود، يؤوي نازحين في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا.

وذكرت مصادر محلية، أنّ جيش الاحتلال أحرق مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في مخيم جباليا.

وأطلقت دبابات الاحتلال النار بشكل مكثف، على المنازل في منطقة الفاخورة غرب مخيم جباليا، بالتزامن مع نسف للمنازل في محيط المنطقة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الغربية لمخيم جباليا، بالتزامن مع إطلاق طائرة كواد كابتر النار تجاه المنازل بمشروع بيت لاهيا.

وأفادت مصادر صحفية بإصابة 10 مواطنين في قصف الاحتلال منزلاً يؤوي نازحين من عائلة أبو اللبن، خلف صيدلية الأسرة في شارع النفق بمدينة غزة.

في رفح، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائف تجاه جنوب غرب مدينة رفح


 

المصدر / فلسطين أون لاين
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