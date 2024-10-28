رئيس مجلس الأمن القوميّ الإيراني يزور مكتب حماس معزيًا باستشهاد القائد السِّنوار

وكالات/ فلسطين أون لاين

استقبل مكتب حركة المقاومة الإسلامية حماس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الإثنين، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني العميد "علي أكبر أحمديان"؛ للتعزية باستشهاد قائد الحركة يحيى السنوار.

ونقل العميد أحمديان تعازي قيادات مجلس الأمن القومي الإيراني باستشهاد السنوار، مؤكدًا أن السنوار قائد كبير استطاع أن یستنهض الأمة العربية والإسلامية لمقاومة الكيان الصهيوني.

وقال:" إننا نشعر بخسارة كبيرة لفقد هذا القائد المجاهد الحكيم الغيور، "ولكن الشهادة تجعل منه أسطورة خالدة".

وبدوره، رحّب ممثل حماس في إيران د. خالد القدومي بزيارة أحمديان، وقال إنها تأكيد على مواصلة الدعم والإسناد الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية للمقاومة الفلسطينية.

وأكد القدومي أن استشهاد السنوار لن يزيد الحركة إلا قوة وإصرارًا على مقاومة الكيان الصهيوني، وإفشال كل مخططاته في المنطقة.

وفي 18 أكتوبر الجاري، أعلن نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية استشهاد رئيس الحركة يحيى السنوار، في اشتباك مسلح مع الجيش "الإسرائيلي" في معارك رفح جنوب قطاع غزة.

وأكد الحية في كلمة متلفزة أن "حماس" ماضية حتى إقامة الدولة الفلسطينية "على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس".

وقال الحية إن الأسرى لن يعودوا إلا بـ"وقف العدوان على غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا من المعتقلات".