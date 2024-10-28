وسم (#غزة_تذبح_بصمت): صوت التضامن العالمي ضد العدوان على غزة

غزة/ صفاء سعيد:

انتشر وسم #غزة_تذبح_بصمت بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، معبّراً عن الألم والغضب الذي يشعر به سكان غزة وداعموهم حول العالم إزاء الأحداث المأساوية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة.

ويُعد هذا الوسم وسيلة لرفع الوعي حول حجم المعاناة الإنسانية في غزة، خاصة مع استمرار القصف والعدوان الذي تسبب في سقوط آلاف الضحايا في شمال قطاع غزة في جباليا وبيت لاهيا، كما يعكس الوسم وجهاً قوياً للتضامن الشعبي، ويعبّر عن مطالبة واضحة للعدالة ووضع حد للعنف ضد المدنيين في غزة.

صاحبة حساب Tisslit كتبت تغريدة على موقع X :" "سلام عليك يا شعبنا العظيم وانت تفضح العالم بقوانينه العرجاء ومنظماته العوراء ومعاييره المزدوجة " -أبو عبيدة "أكثر ما يؤلم الضحية ، ليست قسوة الجلاد بل صمت المتفرجين ." - إيلي فيزيل #غزة_تذبح_بصمت".

"سلام عليك يا شعبنا العظيم وانت تفضح العالم بقوانينه العرجاء ومنظماته العوراء ومعاييره المزدوجة "

-ابو عبيدة

"أكثر ما يؤلم الضحية ، ليست قسوة الجلاد بل صمت المتفرجين ."

- إيلي فيزيل#غزة_تذبح_بصمت #غزه_الفاضحة #hamas #ابو_عبيدة #Hizbullah #iran #yaman pic.twitter.com/1KOnBJbxJH — Tisslit (@Tisslit_korso) October 28, 2024

أحمد العمري كتب منشوراً على الفيس بوك:" صورة للحظة اعتقال ‎#جيش ‎#الاحتلال عشرات المواطنين من ‎#مستشفى ‎#كمال_عدوان شمال ‎#قطاع ‎#غزة وإجبارهم على خلع ملابسهم وتجمعيهم في ساحة واسعة قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وأضاف:" وعلى مرأى من العالم المنافق؛ بين عربي عاجز متواطئ وغربي جُلّه بذريعة حق الدفاع عن النفس مُشارك، الغرب الذي يدافع في بلاده عن حقوق الفئران والجرذان، بينما في فلسطين لا يُقام للعربي وزن كأنه حشرة، حرب دينية أقبح وأكثر بشاعة من الحروب الصليبية، ‎#غزة_تذبح_بصمت".

نامي المطيري كتب على حسابه:" نعتذر من أخواننا واخواتنا وبناتنا في غزه من كلام السوء الصادر من هذا الواطي النجس الذي لايمثل سوى نفسه الدنيئه ولا يسعنا سوى القول، سبحانك هذا بهتانٌ عظيم، عموماً إن كان للعفاف والشرف والحشمة والشجاعة والصلاح والتضحية من منبع وقدوة فهن نساء غزه وفلسطين #غزة_تذبح_بصمت.

#غزة_تذبح_بصمت #غزه

نعتذر من أخواننا واخواتنا وبناتنا في غزه من كلام السوء الصادر من هذا الواطي النجس الذي لايمثل سوى نفسه الدنيئه.

ولايسعنا سوى القول...سبحانك هذا بهتانٌ عظيم.

عموماً إن كان للعفاف والشرف والحشمه والشجاعه والصلاح والتضحيه من منبع وقدوة فهن نساء غزه وفلسطين. — نامي حراب المطيري (@NamiHerab) October 27, 2024

سيد فوزي على حسابه على الفيس بوك كتب منشوراً قال فيه:" والله...لن نرحمكم حينما تدور الدائرة على بني صهيون وهي دائرة لا محالة، لن يرحمهم أحد، لأنهم لم يكتفوا بجرائمهم البشعة غير المسبوقة، وإنما قاموا بتصويرها والتفاخر بها اعتقاداً منهم أنهم لن يحاسبهم أحد، ستبقى أدلة تدينهم أينما ذهبوا سيلاحقون كمجرمي حرب في كل مكان، ولن يرحمهم أحد، ‎#غزة_تذبح_بصمت".

صاحب حساب أبو عبيدة كتب منشورًا قائلاً:" ‏في الوقت الذي ينشغل فيه ملايين من العرب والمسلمين بما يسمى ‎#كلاسيكو_الأرض، الكيان الصهيوني يرتكب مجزرة مروعة بحق أهالي بلدة ‎#بيت_لاهيا شمال قطاع غزة وهناك عشرات الشهداء والجرحى من الشعب الفلسطيني في غزة، حالة مزرية وصلت إليها الأمة بسبب الحكام والملوك والعلماء ‎#غزة_تذبح_بصمت".

صاحب حساب تغريد على موقع X :" "شَهيد ولا أحَد يستطيعُ انتِشالك مُصاب ولا أحدَ يستطيعُ إنقاذك مَفقود ولا أحدَ يستطيعُ البحثَ عنك هذا هو المَشهدُ الآن في بَيت لاهيَا-شمال غَزَّة|| 2024". أنَس الشَّريف والله هذا المنظر يحرك الجبال طفل رضيع يحاول الخروج من تحت الأنقاض!! عليك العوض يا أمة! #غزة_تذبح_بصمت".