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"الصحة الإسرائيلية": نحو 300 ألف سيطلبون العلاج النفسي بعد الحرب

28 أكتوبر 2024 . الساعة 14:22 بتوقيت القدس
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نحو 300 ألف سيطلبون العلاج النفسي بعد الحرب

قدّرت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال، أن 300 ألف إسرائيلي، سيطلبون العلاج النفسي بعد الحرب.

جاء ذلك بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن وزارة الصحة التابعة للاحتلال.

ورغم آلة الحرب التدميرية والانتقامية التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي، ونهج الإبادة المتبع بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، إلا أن المقاومة في الساحتين تلقن الاحتلال الدروس القاسية، ما ألقى بظلاله على المجتمع "الإسرائيلي" بعمومه.

ووفق بيانات رسمية يتلقى المئات من الإسرائيليين من بينهم الجنود والضباط العاملين ميدانيا العلاج في مراكز إعادة التأهيل النفسي والطبيعي، فيما تلقى هذه الخدمة الآلاف منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#الحرب الإسرائيلية #الحرب على غزة #علاج نفسي #وزارة الصحة الإسرائيلية

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