إذاعة جيش الاحتلال: اعتقال نحو 600 فلسطيني من جباليا

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقال نحو 600 فلسطيني من مخيم جباليا ومناطق في شمال القطاع.

وقالت الإذاعة اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال قلّص قواته في جباليا، حيث غادر اللواء 460 المنطقة، ويواصل اللواء 401 ولواء غفعاتي العمل هناك.

وأعلن جيش الاحتلال انسحابه من مستشفى كمال عدوان ومحيطه، فيما لا زالت الطائرات المسيرة تطلق النار على كل متحرك في المنطقة.

واقترفت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم وحشية بحق المواطنين في مخيم جباليا وشمالي قطاع غزة، ضمن العملية العسكرية التي بدأتها في 6 من أكتوبر الجاري.

وبثت حسابات إسرائيلية مشاهد إجرامية بحق الفلسطينيين الذين تم أسرهم في مخيم جباليا، تمحورت في التعرية والضرب والإهانة والنقل لأماكن مجهولة.

المصدر / فلسطين أون لاين