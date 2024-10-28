الصّحة بغزّة: ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 43,020 شهيدًا

أصْدرت وزارة الصحة بغزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 388 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصّحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 96 شهيدًا و277 إصابة خلال (الـ 48 ساعة الماضية).

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 43,020 شهيدًا و 101,110 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونوّهت وزارة الصّحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين