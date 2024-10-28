فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إذاعة جيش الاحتلال: اعتقال نحو 600 فلسطيني من جباليا

الصّحة بغزّة: ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 43,020 شهيدًا

الخارجية الأمريكية تزعم: (إسرائيل) لم تخرق أي قوانين في هجومها على إيران

ما بعد الشّهيد السّنوار

كاتب "إسرائيلي": أوقفوا القنابلَ الموقوتة في بلادنا فنحن في خطر "حقيقي"

"الميزان" يستعرض بالأرقام استهداف القطاع الصحي بغزة

منصة "إكس" تُعلّق حساب خامنئي باللغة العبرية.. ماذا كَتَب في آخر تدْوينة؟

نتنياهو يرفض مقترح مصري يتضمن هدنة قصيرة ليومين في غزة

"اخْجل من نفسك".. عائلات أسرى الاحتلال تُقاطع خطاب نتنياهو خلال مراسم تأبين قتلى "7 أكتوبر" (شاهد)

الأسير القيادي مروان البرغوثي يتعرض لاعتداء وحشي داخل زنزانته

الصّحة بغزّة: ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 43,020 شهيدًا

28 أكتوبر 2024 . الساعة 13:14 بتوقيت القدس
...
ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 43,020  شهيدًا

أصْدرت وزارة الصحة بغزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 388  على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصّحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 96 شهيدًا و277 إصابة خلال (الـ 48 ساعة الماضية).

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 43,020  شهيدًا و 101,110  إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونوّهت وزارة الصّحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة