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الخارجية الأمريكية تزعم: (إسرائيل) لم تخرق أي قوانين في هجومها على إيران

28 أكتوبر 2024 . الساعة 12:46 بتوقيت القدس
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هجوم إسرائيلي على إيران تم الأسبوع الماضي

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية سام وربيرغ، الإثنين، إن واشنطن لم تشارك في الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران ولم تعط ضوءا أخضر له.

واعتبر وربيرغ في حديث صحفي، أن واشنطن ترى رد الفعل الإسرائيلي تجاه إيران "مناسبا"، مشددًا على أن لـ(إسرائيل) القدرة على اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة "وتحمي مواطنيها".

لم تخرق القانون

وفيما يتعلق مع طلب إيران عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن واعتبارها أن (إسرائيل) خرقت القانون الدولي زعم وربيرغ: "الولايات المتحدة لا تتفق مع فكرة أن (إسرائيل) خرقت أي قوانين لأنها قامت بحماية نفسها من التهديدات المتكررة من إيران والهجمات عبر الصواريخ والمسيرات التي حدثت مرارا، ولا ندعم أي محاولة إيرانية لمناقشة هذا الموضوع في مجلس الأمن".

وادعى أن الولايات المتحدة تركز على المحاولات لإنهاء الصراعات في المنطقة.

وفيما يتعلق بالتواصل مع إيران أشار إلى أن الولايات المتحدة لديها الإمكانية لإرسال رسائل واضحة لطهران عبر القنوات الدبلوماسية في نيويورك وكذلك بعض البلدان في المنطقة.

المصدر / وكالات
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