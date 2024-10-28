منصة "إكس" تُعلّق حساب خامنئي باللغة العبرية.. ماذا كَتَب في آخر تدْوينة؟

علّقت منصة "إكس" (تويتر سابقا)، صباح اليوم الإثنين، حساب المرشد الإيراني علي خامنئي باللغة العبرية بعد يومين على افتتاحه في أعقاب الهجوم "الإسرائيلي" على مواقع عسكرية في إيران.



وجاء تعليق الحساب العائد للمرشد الإيراني بعد ساعات من تدوينة نشرها الحساب على لسان خامنئي باللغة العبرية، قال فيها إن "النظام الصهيوني أخطأ في حساباته بشأن إيران وسنجعله يفهم أي قدرة وإرادة تمتلكها الأمة الإيرانية".

ويُذكر أن للمرشد الإيراني عدة حسابات رسمية على منصة "إكس" التي ينشر من خلالها تدوينات بعدد من اللغات المختلفة، بما في ذلك العربية والفارسية.



ويأتي تعليق الحساب بعد أيام من إعلان الاحتلال "الإسرائيلي" رسميًا عن بدء هجومه الانتقامي على إيران من خلال استهداف مواقع عسكرية في الأراضي الإيرانية "بشكل موجه بدقة".

وأمس الأحد، قال خامنئي إن على المسؤولين الإيرانيين تحديد أفضل الطرق لإظهار قوة إيران تجاه دولة الاحتلال "الإسرائيلي" بعد الهجوم الذي وقع فجر السبت الماضي، مشددًا على أن الهجوم الذي شنه الاحتلال "لا ينبغي التقليل من أهميته أو المبالغة في تقييمه".

المصدر / وكالات