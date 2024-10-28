"اخْجل من نفسك".. عائلات أسرى الاحتلال تُقاطع خطاب نتنياهو خلال مراسم تأبين قتلى "7 أكتوبر" (شاهد)

قاطع أقارب الأسرى "الإسرائيليين" في غزة، خطاب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في إحياء الذكرى السنوية الأولى لعملية طوفان الأقصى، وفقًا للتقويم العبري.

وبعد بدء الخطاب بدقائق، بأت عائلات الأسرى بالصراخ، ووقف أحدهم في وجهه وقال له "لقد قتل والدي، اخجل من نفسك، أنت السبب" وطالبوه بإبرام صفقة تبادل للأسرى على الفور.

وتسببت المقاطعة بتوقف رئيس الوزراء عن الحديث ووقف بلا حراك على المنصة في موقع إحياء الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي أقيم في القدس المحتلة.

واستمرت حالة الفوضى في الحفل، بعد وقوف عدد من عائلات الأسرى، وللصراخ بوجه نتنياهو، وتحميله مسؤولية بقائهم في غزة حتى الآن دون إبرام صفقة لمصالحه الانتخابية.

وعقب كلمة نتنياهو، تظاهر أقارب الأسرى أمام مقر وزارة الحرب في "تل أبيب"، مؤكدةً أن نتنياهو يواصل المماطلة، ولا نية لديه لإنجاز صفقة تبادل أسرى.

وقال الأهالي، في بيان لهم، إنهم "يتخوفون من مماطلة نتنياهو وعدم سعيه لإنجاز صفقة تبادل مع حماس".

ورأوا أن "نتنياهو يريد مفاوضات من أجل المفاوضات فقط".

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات