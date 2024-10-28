فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نتنياهو يرفض مقترح مصري يتضمن هدنة قصيرة ليومين في غزة

"اخْجل من نفسك".. عائلات أسرى الاحتلال تُقاطع خطاب نتنياهو خلال مراسم تأبين قتلى "7 أكتوبر" (شاهد)

الأسير القيادي مروان البرغوثي يتعرض لاعتداء وحشي داخل زنزانته

"تفخيخ المنازل" و"العبوات المُتفجّرة" .. تكتيكاتُ المقاومة أمام "خطّة الجنرالات"

نقلت اجتماعها لمكان سري تحت الأرض.. الرعب يدق في أركان حكومة نتنياهو

"غالانت" يبعثُ رسالةً سريّة إلى "نتنياهو" وقناةٌ عبرية تكشف أبرز ما جاء فيها!

خبير عسكري: القتال في الجبهة اللبنانية وصل للمستوى الخامس

مليوني شيكل تكلفة إصلاح غرفة نوم نتنياهو

الشَّهيدة الصَّحفية بارود.. حين اشْتعَل قلبُها شوقًا لأشقائها فرحلتْ وراءهم

قائد الحرس الثوري يتوعد (إسرائيل)

نقلت اجتماعها لمكان سري تحت الأرض.. الرعب يدق في أركان حكومة نتنياهو

28 أكتوبر 2024 . الساعة 10:36 بتوقيت القدس
...
بنيامين نتنياهو

كشفت مصادر إعلامية عبرية، عن اعتراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حالة من الخوف والرعب من بعد أسبوع على استهداف منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا، واستهداف إيران.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن حكومة نتنياهو ستنقل اجتماعها اليوم في القدس لمجمع آمن تحت الأرض لـ"اعتبارات أمنية".

وبسبب الخوف، لن يكون الاجتماع في مكتب نتنياهو، ولا في الكرياه"، بحسب الصحيفة الإسرائيلية ذاتها.

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع سيقتصر على الوزراء فقط، بدون أي مستشارين، في حالة تعكس مدى الحرص على عدم معرفة مكان الاجتماع أو حدوث اختراق من الممكن أن يتم استهدافه من قبل حزب الله وإيران.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال مكتب نتنياهو، إن طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان باتجاه منزل نتنياهو في قيساريا، ولم يكن متواجدا وعائلته فيه.

ولم تنطلق صفارات الإنذار في المنطقة تزامنا مع الهجوم، حسب إعلام عبري آنذاك.

وشنت دولة الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على الجمهورية الإيرانية، في وقت تترقب أن يكون هناك رد إيراني على ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#حزب الله #إيران #نتنياهو #حكومة نتنياهو #اجتماع حكومة نتنياهو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة