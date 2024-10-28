نقلت اجتماعها لمكان سري تحت الأرض.. الرعب يدق في أركان حكومة نتنياهو

كشفت مصادر إعلامية عبرية، عن اعتراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حالة من الخوف والرعب من بعد أسبوع على استهداف منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا، واستهداف إيران.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن حكومة نتنياهو ستنقل اجتماعها اليوم في القدس لمجمع آمن تحت الأرض لـ"اعتبارات أمنية".

وبسبب الخوف، لن يكون الاجتماع في مكتب نتنياهو، ولا في الكرياه"، بحسب الصحيفة الإسرائيلية ذاتها.

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع سيقتصر على الوزراء فقط، بدون أي مستشارين، في حالة تعكس مدى الحرص على عدم معرفة مكان الاجتماع أو حدوث اختراق من الممكن أن يتم استهدافه من قبل حزب الله وإيران.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال مكتب نتنياهو، إن طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان باتجاه منزل نتنياهو في قيساريا، ولم يكن متواجدا وعائلته فيه.

ولم تنطلق صفارات الإنذار في المنطقة تزامنا مع الهجوم، حسب إعلام عبري آنذاك.

وشنت دولة الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على الجمهورية الإيرانية، في وقت تترقب أن يكون هناك رد إيراني على ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين