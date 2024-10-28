الأسير القيادي مروان البرغوثي يتعرض لاعتداء وحشي داخل زنزانته

كشفت مصادر فلسطينية عن تعرض الأسير القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، لاعتداء وحشي داخل زنزانته من قبل إدارة السجون في سجن مجدو.

وأكدت حركة فتح، أن البرغوثي، أن "ما تعرض ويتعرض له القائد البرغوثي ما هو إلا محاولة لتصفيته بقرار من حكومة احتلالية متطرفة".

وأدانت بأشد العبارات، الاعتداءات الوحشية المتكررة بحق الأسرى، وعلى رأسهم البرغوثي الذي تعرض من جديد لاعتداء آثم في وقت يتعرض فيه بقية إخوانه وأخواته الأسرى إلى أشد وأبشع الاعتداءات والفظائع، من عزل وضرب وحرمان شامل من العلاج والطعام وأبسط الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية".

توتر وانفجار

وحذرت اللجنة المركزية لفتح من أن المس بحياة البرغوثي، وبقية القادة الأسرى والحركة الأسيرة برمتها، سينقل المواجهة مع الاحتلال إلى مرحلة متصاعدة من التوتر والانفجار.

ودعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومحكمة العدل الدولية، والمؤسسات الحقوقية ذات العلاقة، إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة البرغوثي، وجميع أبنائنا وبناتنا الأسرى.

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة “بالضغط لزيارة البرغوثي ورفاقه الأسرى”.

وفي عام 2002، اعتقلت سلطات الاحتلال البرغوثي، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة “المسؤولية عن عمليات نفذتها مجموعات مسلحة محسوبة على فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين”.

المصدر / فلسطين أون لاين