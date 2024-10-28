قائد الحرس الثوري يتوعد (إسرائيل)  

توعد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، (إسرائيل) بـ”عواقب مريرة” بعد استهدافها مواقع عسكرية إيرانية السبت.

ونقلت وكالة (تسنيم) للأنباء عن سلامي قوله، اليوم الإثنين، إن (إسرائيل) “فشلت في تحقيق أهدافها المقيتة” من خلال ضرباتها التي وصفها بأنها “سوء تقدير وعجز” محذرا الدولة العبرية من “عواقب مريرة لا توصف”.

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، صرح أمس الأحد، أنه ينبغي عدم "التضخيم ولا التقليل" من الضربات التي نفذتها (إسرائيل) على مواقع عسكرية في إيران.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) الرسمية عن المرشد علي خامنئي قوله، إن على المسؤولين الإيرانيين أن يحددوا أفضل السبل لإظهار قوة إيران لـ(إسرائيل) بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر السبت.

المصدر / وكالات