"متاح الآن" كتب و رزم المرحلة الإعدادية لطلاب المدارس الافتراضية

أضافت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، مؤخراً، كتب ورزم الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي، لطلاب المدارس الافتراضية لطلاب قطاع غزة المسجلين في المدارس الإفتراضية (التعليم عن بعد).

وجاءت هذه الكتب والرزم التعليمية تلبيةً لاحتياجات طلاب الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

ما هي الرزم التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية؟

الرزم التعليمية هي مجموعة من الدروس والمهام التعليمية الشاملة والمبسطة التي تغطي جميع المواد الدراسية الأساسية لهذه الصفوف الثلاثة.

وتم إعدادها خصيصًا لتمكين الطلاب من التعلم الذاتي بسهولة وفعالية، حتى في حالة عدم توفر إمكانية الدراسة الحضورية "التقليدية".

لماذا تحتاج إلى هذه الرزم؟

تعليم مستمر: توفر الرزم بيئة تعليمية مستمرة للطلاب، حتى في ظل الظروف الصعبة.

محتوى شامل: تغطي الرزم جميع المواد الدراسية الأساسية للمرحلة الإعدادية.

سهلة الاستخدام: تم تصميم الرزم بشكل مبسط وواضح، مما يسهل على الطلاب فهمها وتطبيقها.

مجانية: الرزم متاحة للتحميل مجانًا، مما يجعلها في متناول جميع الطلاب.

كيف تحصل على الكتب التعليمية للصف الأول أو الثاني الثانوي؟

يمكنك تحميل الكتب او الرزم التعليمية للصف أولى وثاني وثالثة إعدادي بصيغة PDF بسهولة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية: الرابط هنا

خطوات التحميل كتب طلاب المدارس التعليم عن بعد:

زيارة الموقع: قم بزيارة الرابط المذكور أعلاه.

اختيار الصف: اختر الصف الدراسي الذي يناسب طفلك.

تحميل الملفات: قم بتحميل الملفات التي تريدها بصيغة PDF.

المصدر / فلسطين أون لاين