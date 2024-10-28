تفاصيلُ الحالة الجويّة لطقس فلسطين خلال الأيام الأربعة القادمة

يشهد طقس فلسطين خلال الأيام القادمة بعض التغيرات الطفيفة، حيث تتراوح درجات الحرارة حول المعدلات السنوية العامة.

ويسود جو خريفي معتدل بشكل عام، مع بعض الانخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب العالية، مما قد يؤدي إلى طقس لطيف ومنعش في بعض المناطق من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، مما يزيد من الشعور بالبرودة في ساعات الليل المتأخرة.

ولتجنب الإصابة بالأمراض الموسمية، ينصح بارتداء ملابس دافئة خاصة في ساعات الصباح الباكر والمساء المتأخر.

ويوضح لكم موقع فلسطين أون لاين، تفاصيل الحالة الجوية للأيام القادمة حتى نهاية شهر أكتوبر في محافظات فلسطين، والتي تشير إلى أجواء خريفية متقلبة بين الدفء والبرودة:

الإثنين 28 أكتوبر:

يستقر الطقس في محافظات فلسطين عند درجات حرارة معتدلة تتناسب مع متوسطات هذا الفصل.

وتتمتع السماء بصفاء نسبي، مع نسيم خفيف يضفي على الأجواء راحة منعشة. يُنصح بارتداء ملابس خفيفة خلال النهار، مع جاكيت خفيف في ساعات المساء.

الثلاثاء 29 أكتوبر:

تتواصل الأجواء الخريفية المعتدلة في جميع أنحاء فلسطين، حيث تستقر درجات الحرارة حول المعدلات السنوية العامة.

ومن المتوقع ظهور بعض السحب العالية خلال ساعات النهار، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليلاً خاصة في المناطق الجبلية. يُنصح بإحضار سترة خفيفة عند الخروج في ساعات المساء.

الأربعاء 30 أكتوبر:

تشهد المدن الفلسطينية أجواءً مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة الغيوم.

وتستقر درجات الحرارة عند مستويات مريحة، مما يجعلها مثالية للأنشطة الخارجية.

وقد يشعر سكان المناطق الجبلية ببرودة طفيفة خلال ساعات الليل والفجر، لذا يُنصح بارتداء ملابس دافئة.

الخميس 31 أكتوبر:

تستمر الأجواء الخريفية في الضفة وغزة، حيث تسود درجات حرارة معتدلة ورياح خفيفة.

ويُنصح بارتداء ملابس مريحة وخفيفة خلال النهار، مع إضافة طبقة إضافية في ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية.