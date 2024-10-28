حزبُ الله يوجّه إنذارًا لمستوطني "كريات شمونة" والاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه في لبنان

وجّه حزب الله، اليوم الإثنين، تحذيرًا لسكان مستوطنة "كريات شمونة" شمال فلسطين المحتلة، وطالبهم بإخلائها فورًا، وذلك بعد أن طلب في وقت سابق من سكان 25 مستوطنة مغادرتها قبل قصفها.

وقال حزب الله في إنذاره المُضمّن بخريطة ورسالة باللغتين العربية والعبرية :إلى مستوطني كريات شمونة عليكم إخلاؤها فوراً..."

يأتي ذلك، بعد الإنذار الذي وجّهه حزب الله، مساء السبت، لسكان عدة مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين شمال فلسطين المحتلة.

وعبر مقطع فيديو، بثه الإعلام الحربي لحزب الله، باللغة العبرية، دعا كل المقيمين في المستوطنات المذكورة في هذا البيان، الإخلاء فوراً.

وأوضح إنذار الإخلاء، أن المستوطنات المذكورة تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو العسكرية التي تهاجم لبنان، بفعل ذلك، أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية".

ومن جهته، اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بمقتل ضابطين و3 من جنوده في معارك لبنان.

ووفق إعلان الاحتلال، فقد ارتفع عدد قتلاه في معارك لبنان إلى 15 في يومين، فيما ارتفع عدد العسكريين المصابين جنوبي لبنان خلال يومين إلى 88 مصابًا.

المصدر / فلسطين أون لاين