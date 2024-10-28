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المُقاومة العراقيّة تقصف أهدافًا للاحتلال شمال الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة

28 أكتوبر 2024 . الساعة 07:57 بتوقيت القدس
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أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الإثنين، مهاجمة هدف عسكري "إسرائيلي" شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة بالطيران المسيّر.

وقالت المقاومة في بيان، إن مقاتليها في العراق هاجموا هدفاً عسكرياً في شمال الاراضي المحتلةش بواسطة الطيران المسير.

وأوضحت أن عملياتها تأتي استمرارًا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لفلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وشدّدت على أنها ستواصل عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #المقاومة الإسلامية العراقية

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