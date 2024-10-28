الإبادة في يومها الـ 388.. مجزرة جديدة في الزوايدة وقصف متواصل على محافظات غزَّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 388 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّةّ" على قطاع غزّة، مرتكبًا أبشع المجازر والمذابح ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصّحة، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 43,020 شهيدًا و 101,110 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التّطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق قطاع غزّة، وسط قصف جوي ومدفعي عنيف على مخيم جباليا الذي يتعرّض لحصار مطبق منذ 24 يومًا على التّوالي.

استشهد 10 مدنيين، مساء اليوم الاثنين، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في بلدة الزوايدة؛ أسفر عن 10 شهداء من بينهم أطفال.

والشهداء هم: عمر محمد القطشان (24 عامًا)، ناصر خليل الشافعي (52 عامًا)، أميرة حسن عيد (34 عامًا)، محمد محمود عوض (11 عامًا)، عبد الله إسماعيل درويش (12 عامًا)، محمد عيسى درويش (24 عامًا)، أحمد محمد المسارعي (26 عامًا)، عدي محمد درويش، هيثم باسم علي الحسنات (26 عامًا)، وخضر محمود عوض (عام واحد).

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن 22 شهيدًا ارتقوا وأصيب العشرات، منذ فجر اليوم الاثنين، في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ؛ بينهم 13 شمالي القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، "نذكر أحرار العالم، والمنظمات الدولية الإنسانية، بأن شمال غزة الآن بلا طعام ولا شراب، ولا خدمات طبية ولا دفاع مدني".

في مدينة غزة وشمال القطاع، واصل الاحتلال قصفه العنيف على المناطق الغربية لمخيم جباليا، بالتزامن مع غارة عنيفة على مشروع بيت لاهيا.

وارتقى 4 شهداء جراء قصف الاحتلال على عدة مناطق متفرقة في جباليا البلد.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء شهيد وإصابة آخرين بعد قصف الاحتلال ساحة مسجد القسام في مشروع بيت لاهيا.

وارتقى 3 شهداء في قصف الاحتلال تجمعًا للأهالي في شارع النزاز بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال شمال غربي مخيم النصيرات وشرقي البريج، بينما واصلت عملية نسف منازل المواطنين في مناطق شمال شرق للبريج.

وقالت مستشفى العودة بالنصيرات، إنّ إصابتين وصلتا إلى المستشفى جراء إلقاء طائرات الاحتلال المسير "كواد كابتر" قنبلة في منطقة تبة النويري غرب مخيم النصيرات.

وارتقى شهيد وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو أمونة" في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات.

في مدينة رفح، أفادت مصادر صحفية بأن أكثر من 7 مفقودين لا يزالون تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال منزلاً في منطقة خربة العدس جنوب شرق رفح.

وظهر اليوم، ارتقى شهيد إثر قصف من مسيرة للاحتلال بخربة العدس شمالي مدينة رفح جنوبي.

واستهدفت مدفعية الاحتلال، بقصف مكثف، المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح، كما واصل الاحتلال بنسف منازل سكنية بالمناطق الشمالية الغربية للمدينة.

وارتقى شهيد وأصيب آخرون بقصف طائرة مسيرة "إسرائيلية" لمنطقة المواصي غرب مدينة رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين