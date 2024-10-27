استطلاع يكشف نتائج "غير مسبوفة" عن مدى الضّرر في مستوطنات الغلاف غقب 7 أكتوبر

ترجمة فلسطين أون لاين

أظهر استطلاع للرأي أجراه منتدى "هبيتا" أن 90% من سكان غلاف غزة تعرّضوا لأضرار صحية، و52% غير راضيين عن سلوك حكومة الاحتلال.

وحسبما نشرت صحيفة معاريف على موقعها، اليوم الأحد، وفي ذكرى مرور عام على 7 أكتوبر حسب التقويم العبري، أن منتدى "هبيتا" الذي يجمع 11 مستوطنة من مستوطنات غلاف غزة، أصدر تقريرًا خاصًا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمستوطنات، والمشاعر السائدة بين السكان، بهدف اتخاذ قرارات بشأن عمليات إعادة الإعمار والمساعدة الضرورية، وقد سُلّمت نسخة من التقرير إلى كل من: (رئيس وزراء الاحتلال ورئيس الدولة والوزراء وأعضاء الكنيست وصانعي السياسات).

وتضمن التقرير مسحًا يدور حول حالة المستوطنات اليوم، وبيانات عن الأضرار على المستوى العقلي والجسدي، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، والموقع الحالي للمجتمع والفرد، وفي كل منطقة يتم عرض البيانات المتعلقة بالأضرار المباشرة، وصورة الوضع السكني والبنية التحتية.

بالإضافة إلى ذلك يعرض التقرير المسح الأول الذي أجري بين سكان الغلاف منذ اندلاع الحرب، وهو مسح شامل أجري بين 540 مستوطنًا، يشكلون عينة تمثيلية من سكان مستوطنات منتدى "الهبيتا" البالغ عددهم 6000 نسمة.

ومن بين البيانات التي يظهرها التقرير، أبلغ 90% عن حدوث ضرر بصحتهم، و97% يشعرون بضرر في قوتهم العقلية، وناقش أكثر من 70% ما إذا كانوا قد لا يعودون للعيش في الغلاف، و52% غير راضين عن سلوك الوزارات الحكومية تجاههم، و83% أفادوا بتدهور حالتهم الاجتماعية، و30% فقدوا مصدر رزقهم، و75% تعرضوا لأضرار مالية.

ويُشار إلى أنّ منتدى "هابيتا" هو المنظمة الجامعة للمناطق التي تعرضت لهجمات المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر، ويضم المنتدى مستوطنات وكيبوتسات: (آري، كفار غزة، نير أوز، ناحال عوز، كيسوفيم، نيريم، حوليت، نتيف هعتسرا، ريم، نير اسحق، صوفا، أعضاء من إدارات المستوطنات).