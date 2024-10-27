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نائبة اسكتلندية: قادةُ حماس "مُنتخبون ديمقراطيًا" من الفلسطينيين

27 أكتوبر 2024 . الساعة 14:26 بتوقيت القدس
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ترجمة فلسطين أون لاين

وصفت النائبة الاسكتلندية عن حزب الخضر، ماغي تشابمان، قادة حماس بأنهم "منتخبون ديمقراطياً" من قبل الشعب الفلسطيني.

جاءت تصريحات تشابمان لصحيفة "بريس آند جورنال" خلال مؤتمر لحزبها، أثناء مناقشة ما إذا كان يجب تصنيف حماس كحركة "إرهابية"، حيث أكدت على ضرورة الاعتراف بالعملية الديمقراطية التي أدت إلى تولّي حماس الحكم.

وأبدت تشابمان، التي تمثل منطقة شمال شرق إسكتلندا، تأييدها لتعليقاتها السابقة التي اعتبرت فيها (إسرائيل) مسؤولة عن الهجمات التي دفعت حماس إلى تنفيذها في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣.

وأشارت إلى أنها تستند إلى تجربتها كمواطنة جنوب أفريقية في وصف (إسرائيل) بأنها "دولة فصل عنصري".

وقالت تشابمان: "من المهم أن نتذكر أن حماس تم انتخابها ديمقراطياً من قبل الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضافت "من المثير للقلق أن الدول الغربية تدعو إلى انتخابات ديمقراطية، وعندما تأتي نتائج هذه الانتخابات بنتائج لا تعجبهم، يصبح ذلك مشكلة."

وأكدت تشابمان أن الوضع في غزة يتطلب الانتباه الدولي، مشددةً على أن قصف المنشآت التعليمية والصحية ليس دفاعًا عن النفس، بل يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #قادة حماس #طوفان الأقصى

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