خامنئي: المسؤولون الإيرانيون سيحددون كيفية الرد على (إسرائيل)

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، اليوم الأحد، أنه ينبغي عدم "التضخيم ولا التقليل" من الضربات التي نفذتها (إسرائيل) على مواقع عسكرية في إيران.

وفي أول رد فعل على الضربات، قال خامنئي في منشور على منصة إكس أنه "لا ينبغي تضخيم شر الكيان الصهيوني في عدوانه على إيران ولا التقليل منه"، معتبرا أن (إسرائيل) "أخطأت في الحسابات".

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) الرسمية عن المرشد علي خامنئي قوله، إن على المسؤولين الإيرانيين أن يحددوا أفضل السبل لإظهار قوة إيران لـ(إسرائيل) بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر أمس السبت.

وقللت إيران، السبت، من أثر الهجوم الجوي الإسرائيلي الذي استهدف مواقع عسكرية إيرانية، وقالت إنه لم يتسبب إلا في أضرار محدودة.

ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى وقف التصعيد الذي أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عشرات الطائرات الإسرائيلية نفذت ثلاث موجات من الضربات قبل الفجر، ضد مصانع صواريخ ومواقع أخرى قرب طهران وفي غرب إيران.

وفي السياق، افتتح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي حسابا باللغة العبرية على منصة "إكس"، بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على بلاده.

ويحمل الحساب اسم "Khamenei.ir Hebrew"، وفي النبذة التعريفية كُتب بالعبرية "المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكتب خامنئي في أول منشور له على الحساب الجديد: "بسم الله الرحمن الرحيم"، باللغة العبرية.

ويمتلك المرشد الإيراني عددا من الحسابات الرسمية في "إكس"، بلغات مختلفة منها الفارسية والعربية والإنجليزية.

وسبق أن غرد خامنئي سابقا باللغة العبرية، موجها رسائل إلى (إسرائيل).

المصدر / وكالات