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كشف جديد بأسماء مستفيدي الغاز في خانيونس والوسطى ورفح 28-29-30 أكتوبر

27 أكتوبر 2024 . الساعة 11:45 بتوقيت القدس
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كشف جديد بأسماء مستفيدي الغاز في خانيونس والوسطى ورفح 28-29-30 أكتوبر
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الاقتصاد عن صدور كشف جديد بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي في محافظات خانيونس، الوسطى ورفح.

ويبلغ عدد المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي في هذه الكشوفات الجديدة حوالي 40000 أسرة، بمقدار 8 كيلو غاز.

هل اسمك ضمن القائمة؟

الخطوات للتحقق:

* زيارة الروابط التالية:

* كشف خانيونس لأيام 28-29-30 من شهر أكتوبر: رابط الكشف، اضغط هنا

* كشف رفح لأيام 28-29-30 من شهر أكتوبر: رابط الكشف، اضغط هنا

* كشف الوسطى لأيام 28-29-30 من شهر أكتوبر: رابط الكشف، اضغط هنا

* التواصل مع الموزع: إذا وجدت اسمك، اتصل بالموزع المذكور في الكشف.

* تحديث بياناتك: قم بتحديث بياناتك عبر المنصة الإلكترونية: [https://e-gaza.com/login]

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