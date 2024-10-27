مقتل 4 ضباط إسرائيليين بمعارك في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، مقتل 4 ضباط وإصابة 4 أخرين بجراح في جنوب لبنان.

وسمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بالإعلان عن مقتل النقيب (احتياط) الحاخام أبراهام يوسف غولدبرغ، 43 عاماً، من القدس، حاخام عسكري في الكتيبة 8207، لواء ألون (228).

كما قتل الرائد (احتياط) جلعاد المليخ، 30 سنة، من القدس، مقاتل في الكتيبة 8207، لواء ألون (228).

أيضًا قتل النقيب (احتياط) أميت شايوت، 29 سنة من حيفا، قائد فصيلة في الكتيبة 8207، لواء ألون (228).

كما قتل الرائد (احتياط) إلياف عمرام أبيتبول، 36 عاماً، من إيتان، نائب قائد السرية في الكتيبة 8207، لواء ألون (228).

ويأتي هذا الإعلان بعد مقتل 15 ضابطا وجندينا في معارك في جنوب لبنان خلال اليوميين الماضيين.

المصدر / وكالات