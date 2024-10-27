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عدد من المصابين عالقون أسفل الشاحنة ..

بالفيديو 50 مصابًا في "عملية دهس" بمحطة حافلات قرب مقر الموساد بـ "تل أبيب"

27 أكتوبر 2024 . الساعة 10:27 بتوقيت القدس
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50 مصابًا في "عملية دهس" بمحطة حافلات قرب مقر الموساد بـ "تل أبيب"
غزة/ فلسطين أون لاين

أصيب العشرات من المستوطنين من جراء دهس شاحنة لعدد من الأشخاص في محطة حافلات في منطقة "غليلوت" شمال تل أبيب، صباح اليوم، السبت، فيما أكدت شرطة الاحتلال استشهاد منفذ العملية.

وذكرت طواقم الإسعاف الإسرائيلية، أن شاحنة اصطدمت بمحطة حافلات في شارع أهارون ياريف في "رمات هشارون"ما أسفر عن إصابة العشرات بجراح متفاوتة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، إن عملية الدهس نفذت بالقرب من مدخل قاعدة "غليلوت" العسكرية، التي تضم مقرات الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية، بما في ذلك الموساد ووحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية.

وأعلنت نجمة داوود الحمراء، عن "حادثة كثيرة الإصابة" بعد وصول عدد المصابين في عملية الدهس بتل أبيب إلى أكثر من 50 جندياً.

وأفاد موقع حدشوت يسرائيل، أن 40 إصابة على الأقل جراء اصطدام شاحنة بمارة في مفرق غليلوت قرب مقر الموساد بـ "تل أبيب".

وأضاف، أن من بين الـ 40 مصابًا، هناك ما لا يقل عن 15 مصابًا بجروح خطيرة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، إعلان حالة الطوارىء استعدادًا لاستقبال عدد كبير من الجرحى في مستشفيات "تل أبيب" بعد عملية دهس في مفترق "غليلوت".

 

 

#تل أبيب #عملية دهس

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