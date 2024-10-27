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المقاومة الإسلامية بالعراق تستهدف إيلات والجولان المحتل

27 أكتوبر 2024 . الساعة 08:22 بتوقيت القدس
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المقاومة-الإسلامية-في-العراق-تستهدف-أم-الرشراش-بالمسيرات.jpg
وكالات/ فلسطين أون لاين

أكدت المقاومة الإسلامية في العراق -فجر اليوم الأحد- استهداف إيلات والجولان السوري المحتل بالمسيّرات، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي باعتراض مسيّرة قال إنها كانت قادمة من الشرق.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت بطائرات مسيّرة هدفا حيويا في إيلات جنوبي إسرائيل.

وأضافت أنها استهدفت للمرة الثانية بطائرات مسيّرة هدفا حيويا في الجولان المحتل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرة واحدة قادمة من الشرق، مؤكدا أنها لم تصل الأجواء الإسرائيلية، دون أن يحدد مصدر إطلاق المسيّرة.

يذكر أنه في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء انفجار طائرة مسيّرة -أطلقت من العراق- في قاعدة لقواته شمالي الجولان السوري المحتل.

ومنذ أشهر، تشن فصائل عراقية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق -التي تضم فصائل عدة أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء- ضرب عديدا من الأهداف الإسرائيلية الحيوية على امتداد رقعة واسعة من الجولان وحيفا شمالا إلى إيلات جنوبا.

#العراق #المقاومة الإسلامية

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