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"انتهاكات مُتصاعدة".. الاحتلال يُنفّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربية

27 أكتوبر 2024 . الساعة 07:20 بتوقيت القدس
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"انتهاكات مُتصاعدة".. الاحتلال يُنفّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربية
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واندلعت فجر اليوم مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال خلال اقتحام بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، واستهدف الشبان آليات الاحتلال بعبوات ناسفة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين، وسيرت دوريات عسكرية في شوارعها دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين في بيان مقتضب: "تمكن مقاتلونا من استهداف قوات العدو المقتحمة فجر اليوم لبلدة سيلة الظهر بعبوة ناسفة شديدة الانفجار وحققوا إصابات مؤكدة".

يأتي ذلك، في وقت اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا قضاء الخليل، وداهمت عدة منازل وعبث بمحتوياتها، قبل أن تعتقل كلا من إسماعيل أبو زلطة ، وحسن سعود بشير سليمية ، ومحمود فرج الله، ونسيم المصري.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر الشيخ عبد الخالق النتشة في مدينة الخليل، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، وكان قد أفرج الاحتلال عنه قبل حوالي شهرين، بعد اعتقال إداري دام عشرة أشهر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس، وحطمت مدخل أحد المنازل، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان خلال اقتـحامها لحي نزال بمدينة قلقيلية.

#الضفة #اعتقالات

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