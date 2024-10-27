الإبادة في يومها الـ 387.. مجزرةٌ مروّعة في بيت لاهيا وقصفٌ متواصل على محافظات القطاع

غزة/ فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 387 على التوالي حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، مرتكبًا أبشع المجازر والمذابح ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزّة إلى 42,847 شهيدًا و100,544 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفقًا لآخر إحصائيات وزارة الصّحة الفلسطينية.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق في قطاع غزة، لاسيما مخيم جباليا المحاصر لليوم الثالث والعشرين الذي يتعرض لمجازر مروعة وقصف جوي ومدفعي متواصل.

في محافظة غزة وشمالها، وتواصل إطلاق جيش الاحتلال قذائف مدفعية بشكل مكثف على مناطق متفرقة من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق النار من آلياته العسكرية على منازل المواطنين وسماع انفجارات في المنطقة.

ارتكب جيش الاحتلال، مساء السبت، مجزرة "داميَّة" في نسف منازل ببيت لاهيا شمالي القطاع، أدت إلى ارتقاء أكثر من 30 شهيدًا وعدد كبير من الإصابات.

وأوضحت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال قصف خمسة بيوت فوق رؤوس ساكنيها، تعود لعائلات: (أبو شدق والمصري وسلمان) والتي يقطنها عشرات السكان، بالإضافة إلى عدد كبير من النازحين من مدينة جباليا.

وقالت مصادر إعلامية، إن هناك عشرات المناشدات تصل من بلدة بيت لاهيا لانتشال عشرات الشهداء والمصابين ومعظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، في ظل عدم وجود سيارات إسعاف ولا دفاع مدني بعد أن منع الاحتلال وصولها إلى المناطق المنكوبة في شمال القطاع.

وذكرت مصادر محلية أن عددًا من الجرحى استشهدوا جراء انهيار المنظومة الصحية وخروج الدفاع المدني على الخدمة في شمال القطاع وعدم مقدرة المواطنين الوصول للمستشفيات لنقلهم.

من جهته، قال المدير العام للصحة بغزة، إن ثلاثة أطباء فقط يعملون الآن في مستشفى كمال عدوان بسبب استهدافات الاحتلال.

وأشار في تصريحات صحفية مساء السبت، أن أكثر من 900 شهيد ارتقوا منذ بداية عدوان الاحتلال على شمال غزة خلال الأسابيع الماضية، مؤكدًا أن الاحتلال يرتكب عملية إبادة عبر تدمير النظام الصحي في قطاع غزة.

وحسب آخر تقارير وزارة الصحة في قطاع غزة أمس السبت، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 على قطاع غزة إلى 42 ألفًا و924 شهيدًا، بالإضافة لـ 100 ألف و833 مصابًا.