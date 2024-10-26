"ارتقى مشتبكًا لـ 7 ساعاتٍ في طولكرم".. القسام تنعى الشهيد القائد إسلام عودة

غزة/ فلسطين أون لاين

نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، "الشهيد القائد القسامي المهندس إسلام جميل عودة (29 عامًا) من مخيم طولكرم، الذي ارتقى ظهر اليوم السبت بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم شمال الضفة الغربية".

وأثنت القسام، في بيان لها، مساء اليوم، على شهيدها و"تفانيه وجهاده منذ اللحظة الأولى لانتظامه في صفوفها".

وبينت أنه عمل منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى"، "بسرية وإبداعٍ تامين، وكانت له بصماته الخاصة في العديد من العمليات الجهادية المباركة".

وجدّدت "عهدها مع الله ثم مع أبناء شعبها بأن يبقى قادتها ومجاهدوها على ذات الدرب الذي شقه القادة الشهداء والجنود البواسل للإثخان في جنود العدو وقطعان المغتصبين".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها "تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب إسلام جميل عودة، برصاص قوات الاحتلال، في حارة السلام شرق طولكرم، واحتجز الاحتلال جثمانه".

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القائد القسامي إسلام عودة، الذي رفض الاستسلام، خاض اشتباكات مسلحة استمرت لنحو 7 ساعات مع قوات الاحتلال.

وحاولت قوات الاحتلال إجبار عودة على الاستسلام عبر استدعاء والديه واستخدامهما كدرع بشري. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتعامله مع إصابة شاب في قدميه بالرصاص الحي خلال الاشتباكات.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية عن خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في حارة السلام، وإطلاق نار كثيف على القوات المتقدمة. وقد دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية وجرافات إلى المنطقة عدة مرات نتيجة ضراوة الاشتباكات.

والشهيد عودة (29 عامًا)، من مخيم طولكرم كان من نشطاء الكتلة الإسلامية في جامعة الخضوري، وكان أسيرا سابقا لدى الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلا عند أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.

وحاول جهاز الأمن الوقائي في السلطة الفلسطينية اعتقال عودة، بعد اقتحام منزله أكثر من مرة خلال الأسبوع الأخير، كما استدعوا والده واحتجزوه لساعات قبل أيام.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية، صباح اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال حاصرت أحد المنازل في حارة السلام القريبة من مخيم نور شمس، واستهدفته بعدة قذائف انيرجا دون معرفة مصير من يتواجد داخله.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال حاصرت، صباح اليوم السبت، شقة في بناية سكنية في حي السلام بطولكرم وأطلق قذائف "الإنيرجا" والرصاص بكثافة نحوها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات "إسرائيلية" خاصة اقتحمت طولكرم، وحاصرت عمارة سكنية في حي السلام، وأطلقت قذائف "الإنيرجا" والرصاص بكثافة نحوها، دون معرفة مصير من يتواجد داخلها.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات الى حارة السلام وفرضت حصارًا مشددًا عليها، قبل أن تباشر بهدم أجزاء الشقة التي أطلقت عليها "الإنيرجا".

ونقلت مصادر فلسطينية، أن جنود الاحتلال استدعوا والد ووالدة احد الشبان المحاصرين واستخدموهما كدروع بشرية للضغط على نجلهما لتسليم نفسه.

وفي تطور لاحق، قال مواطنون من سكان الحي إنهم تلقوا اتصالات هاتفية من جيش الاحتلال، تدعوهم إلى مغادرة منازلهم في العمارة السكنية، التي يتواجد فيها المنزل المحاصر.

وفي غضون ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة وسط سماع اصوات انفجارات وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وأعلنت كتائب القسام في طولكرم، أن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال في حارة السلام، وعلى مدخل مخيم طولكرم، بصليات كثيفة من الرصاص.

و اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في المكان، وسط سماع أصوات انفجارات وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع.