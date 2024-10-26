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بالفيديو "مجزرة داميَّة".. 30 شهيدًا فى نسف الاحتلال 5 منازل مأهولة ببيت لاهيا شمال غزة

26 أكتوبر 2024 . الساعة 22:26 بتوقيت القدس
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"مذبحة داميَّة".. 30 شهيدًا فى نسف الاحتلال 5 منازل مأهولة ببيت لاهيا شمالى قطاع غزة
غزة/ فلسطين أون لاين

ارتكب جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، مجزرة "داميَّة" في نسف منازل ببيت لاهيا شمالي القطاع، أدت إلى ارتقاء أكثر من 30 شهيدًا وعدد كبير من الإصابات.

وأوضحت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال قصف خمسة بيوت فوق رؤوس ساكنيها، تعود لعائلات: (أبو شدق والمصري وسلمان) والتي يقطنها عشرات السكان، بالإضافة إلى عدد كبير من النازحين من مدينة جباليا.

وقالت مصادر إعلامية، إن هناك عشرات المناشدات تصل من بلدة بيت لاهيا لانتشال عشرات الشهداء والمصابين ومعظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، في ظل عدم وجود سيارات إسعاف ولا دفاع مدني بعد أن منع الاحتلال وصولها إلى المناطق المنكوبة في شمال القطاع.

يتبع..

#غزة #بيت لاهيا #مجزرة

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