لأول مرَّة.. حزب الله يوجه إنذارًا بالإخلاء لسكان 25 مستوطنة (شاهد)

غزة/ فلسطين أون لاين

وجه حزب الله اللبناني مساء اليوم السبت، إنذارا بالإخلاء لسكان عدة مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين شمال فلسطين المحتلة.

وعبر مقطع فيديو، بثه الإعلام الحربي لحزب الله، باللغة العبرية، دعا كل المقيمين في المستوطنات المذكورة في هذا البيان، الإخلاء فوراً.

وأوضح إنذار الإخلاء، أن المستوطنات المذكورة تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو العسكرية التي تهاجم لبنان، بفعل ذلك، أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية".

وأشار إلى، أن "المقاومة الإسلامية على عهدها ووعدها لشهيدها الأسمى والأقدس سماحة الأمين العام السيد حسن نصرالله.. بأن مستوطنات شمال فلسطين المحتلة ستبقى خالية من المستوطنين حتى وقف الحرب على غزة ولبنان".

وقال إعلاميون مقربون من حزب الله، إن "حزب الله يطلب من سكان عدد من المستوطنات شمال فلسطين المحتلة إخلاءها من بينها مدينة نهاريا، باعتبار أنها صارت مقرات عسكرية لجيش الاحتلال".

وأشاروا إلى أن توقيت البيان والطلب من المستوطنين إخلاءها وهي عرضة للضربات، يعني ٱن حزب الله قرر رفع مستوى الضربات وربما إدخال أسلحة صاروخية نوعية ذات قدرات تدميرية في عمليات الاستهدافاف.

هذا وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" اللبناني محمد عفيف يوم الجمعة، إن "القوة والمقاومة هما ما يردع العدو عن جرائمه وليس القرارات الدولية"، محذرا من أن "ضرب تل أبيب ليس إلا البداية.

وأردف: "ما جرى في الأيام الأخيرة يؤكد أننا ما زلنا في البداية وللعدو أقول إنك لم ترَ بعد إلا القليل".