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"لإقامة حدائق توراتية".. الاحتلال يجبر 5 عائلات مقدسية على إخلاء مساكنها تمهيدًا لهدمها

26 أكتوبر 2024 . الساعة 21:32 بتوقيت القدس
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"لإقامة حدائق توراتية".. الاحتلال يجبر 5 عائلات مقدسية على إخلاء مساكنها تمهيدًا لهدمها
وكالات/ فلسطين أون لاين

أخلت، اليوم السبت، 5 عائلات فلسطينية مساكنها في حي البستان ببلدة سلوان، في مدينة القدس المحتلة تمهيدا لهدمها.

وقال عثمان الرويضي، صاحب أحد المساكن الخمسة، إن البيت مبني منذ عام 2002، وقبل نحو أسبوعين حضرت قوة إسرائيلية مسلحة وأبلغتهم بأنها ستهدمه.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن القوة الإسرائيلية اقتحمت المنزل وعاينت أجزاءه لتحديد احتياجاتها في عملية الهدم. وتابع أن شرطة الاحتلال تواصلت معهم لإبلاغهم بضرورة إخلاء المساكن تمهيدا لتنفيذ عملية الهدم يوم غد الأحد.

وأشار إلى أن الهدم سيؤدي لتشتيت 5 عائلات تسكن في بيوت متلاصقة تزيد مساحتها الإجمالية عن 250 مترا مربعا، ويبلغ عدد أفرادها 28 أغلبهم من الأطفال.

أما عن مبرر الهدم، فقال إنه "الاستيطان والتوجه لإقامة حدائق توراتية وإفساح المجال لمزيد من الاستيطان وتفريغ القدس من سكانها".

وذكر الرويضي أن العائلات الخمس بمن فيهم والدته المسنة اضطرت إلى إخلاء بيوتها وتفريغها من محتوياتها.

ووفق معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة هدمت سلطات الاحتلال 27 منشأة في بلدة سلوان منذ مطلع العام منها 19 مسكنا مأهولا.

أما في عموم القدس فقد طالت عمليات الهدم 169 منشأة فلسطينية منذ مطلع العام الجاري منها 190 منزلا مأهولا، نتج عنها تهجير 415 فلسطينيا وتضرر نحو 35 ألفا و552.

 

 

المصدر / الجزيرة
#القدس

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