فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مايكروسوفت تفصل موظفين نظما وقفة احتجاجية دعمًا لغزة

بردائه الطِّبِّيِّ يحمل النَّعش... لحظات من وداع الدُّكتور حسام أبو صفية نجله الشَّهيد

الكفاءات الفلسطينية في دائرة الاستهدافات الصهيونية

الاحتلال يسرق نحو 2300 جثة من عدة مقابر في قطاع غزَّة منذ 7 أكتوبر

جباليا... مسير نزوح قسريّ تحت رأس مدفعيَّة الدَّبَّابات

بريطانيا: لدينا معلومات قد تستخدم ضد "إسرائيل" في الجنائية الدوليَّة

خلال الجنازة.. تصريحات شقيق جندي قتل في لبنان تفضح المستور

تحليل: ماذا يعني تَمسُّك حماس بمطالبها رغم مرور أكثر من عام على الحرب؟

انتقادات إسرائيلية لاذعة لنتنياهو لضعف الهجوم على إيران

اقتحام مستشفى كمال عدوان.. استراتيجية معتمدة للاحتلال في استهداف المنظومة الصحية

نعيم: ما يحصل في شمالي غزة يحمل الجميع مسؤولية هذه الجرائم وتداعياتها

26 أكتوبر 2024 . الساعة 19:02 بتوقيت القدس
...
باسم نعيم.PNG
غزة/ فلسطين أون لاين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس د. باسم نعيم، أن ما يحدث في شمال قطاع غزة من جرائم على يد الجيش الصهيوني لأكثر من أسبوعين في ظل صمت دولي وتواطئ دول الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية يحمل الجميع مسؤولية هذه الجرائم وتداعياتها.

وقال نعيم، في تصريح صحافي، إن ما حدث خلال اليومين الماضيين من اعتداء على الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني، اعتقال بعضهم وقتل آخرين، وتحطيم مقدرات مستشفى كمال عدوان انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأشار نعيم، إلى أن "إسرائيل" ما كانت لتقوم بهذه الجرائم لولا ضمانها الحصانة والتمتع بحماية دول الغرب بل وإمدادها بكل ما يلزم للاستمرار في عملية الإبادة الجماعية.

وطالب عضو المكتب السياسي لحماس،  بتدخل فوري لوقف هذه الجرائم وتنفيذ الإرادة الدولية، متمثلة بقرار مجلس الأمن 2735، بوقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال ورفع الحصار وانجاز الحقوق الفلسطينية المشروعة.

مشددًا في ختام حديثه، "شعبنا لن ينسى ولن يغفر لمن ارتكب هذه الجرائم ومن دعمها، ولن يكون في الاقليم أي أمن أو استقرار أو ازدهار دون أن ينجز شعبنا حقوقه الكاملة وعلى راسها دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

 

#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة