نعيم: ما يحصل في شمالي غزة يحمل الجميع مسؤولية هذه الجرائم وتداعياتها

غزة/ فلسطين أون لاين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس د. باسم نعيم، أن ما يحدث في شمال قطاع غزة من جرائم على يد الجيش الصهيوني لأكثر من أسبوعين في ظل صمت دولي وتواطئ دول الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية يحمل الجميع مسؤولية هذه الجرائم وتداعياتها.

وقال نعيم، في تصريح صحافي، إن ما حدث خلال اليومين الماضيين من اعتداء على الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني، اعتقال بعضهم وقتل آخرين، وتحطيم مقدرات مستشفى كمال عدوان انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأشار نعيم، إلى أن "إسرائيل" ما كانت لتقوم بهذه الجرائم لولا ضمانها الحصانة والتمتع بحماية دول الغرب بل وإمدادها بكل ما يلزم للاستمرار في عملية الإبادة الجماعية.

وطالب عضو المكتب السياسي لحماس، بتدخل فوري لوقف هذه الجرائم وتنفيذ الإرادة الدولية، متمثلة بقرار مجلس الأمن 2735، بوقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال ورفع الحصار وانجاز الحقوق الفلسطينية المشروعة.

مشددًا في ختام حديثه، "شعبنا لن ينسى ولن يغفر لمن ارتكب هذه الجرائم ومن دعمها، ولن يكون في الاقليم أي أمن أو استقرار أو ازدهار دون أن ينجز شعبنا حقوقه الكاملة وعلى راسها دولته المستقلة وعاصمتها القدس".