انتقادات إسرائيلية لاذعة لنتنياهو لضعف الهجوم على إيران

انتقدت أوساط إسرائيلية سياسية وإعلامية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لضعف الهجوم على إيران الذي جرى ليل الجمعة السبت.

وأكدت الأوساط الإسرائيلية أن الهجوم لا يرقى إلى مستوى التهديدات التي أطلقها نتنياهو، ووزير حربه يوآف غالانت، بعد عملية "الوعد الصادق 2" في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن انتقادات حادة تُسمع من داخل الوسط السياسي، سواء من اليمين أو اليسار، على ما قيل إنه استهداف لعدة مواقع في إيران.

خطأ فادح

ونقلت معاريف عن رئيس المعارضة، يائير لابيد، قوله إنه: "كان يجب علينا أن نجبي من إيران ثمناً باهظاً"، معتبراً أن "إسرائيل" في قرارها تحييد الأهداف الاقتصادية والإستراتيجية الإيرانية من الهجوم "كان خاطئاً"، وأنها "لم تهاجم بالقوة الكافية ولا بالأهمية الكافية".

وأضاف لابيد أن "عدم مهاجمة خزّانات النفط الإيرانية خطأ فادح. إيران شلّت إسرائيل بإطلاقها الصواريخ علينا".

من جانبه، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، إنه "للأسف، وبدلاً من جباية ثمن حقيقي تكتفي الحكومة مجدداً بحب الظهور والعلاقات العامة"، في حين اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "خلاصة الأضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران: تفاهة"، وقالت أخرى "في العالم العربي يضحكون علينا والحقيقة أن الأيام ستخبرنا بذلك".

ومن ناحيتها، غرّدت عضو الكنيست عن حزب الليكود، تالي غوتليب، على حسابها على موقع "إكس" قائلة إن: "عدم مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية سيكون بمثابة بكاء لأجيال عديدة".

قدر من الضعف

وعلق الإعلامي الإسرائيلي رامي يتسهار متسائلا بقوله لماذا كان الهجوم الإسرائيلي بهذا القدر من الضعف؟ وما علاقة ذلك ببقاء نتنياهو في الحكم؟ هذا ما يجيب عنه.

ورأى يتسهار، الذي عمل سابقاً مذيعاً في الإذاعة الإسرائيلية وإذاعة "جيش" الاحتلال، أن الهجوم الذي وصفه بــ "الصغير جداً والركيك" على إيران، كان خدعة سياسية من نتنياهو ليظهر لأنصاره أنه فعل شيئاً ضد طهران.

وفي هذا الإطار، تطرّق يتسهار إلى البيان "المتفجّر والطنّان" للناطق باسم "جيش" الاحتلال، دانيال هغاري، حول الهجوم، معتبراً أنه "إلى حد ما مليء بعناصر تمجيد زائف للذات، إلا أن لغة جسده (هغاري) تثبت أنه يفهم أنه كان مجرد استعراض"، وأن "الهدف الوحيد من هذا الإجراء كان سياسياً: الإظهار لناخبي نتنياهو أننا فعلنا شيئاً، وهذا هو كل شيء".

وأعلن الجيش الإيراني استشهاد عنصرين من الدفاع الجوي خلال التصدّي للعدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى "تعرّض بعض النقاط لأضرار محدودة بفعل العدوان".

المصدر / فلسطين أون لاين