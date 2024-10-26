"وأوقعتْ الجنود المُتحصّنين بين قتيل وجريح".. القسّام تفجّر منزلًا مفخّخًا في معارك شمال قطاع غزّة

تواصل كتائب الشّهيد عز الدّين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 385 من معركة طوفان الأقصى دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسّام، في بلاغ عسكري، أن مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال، تفجير منزل مفخّخ تحصّن بداخله عدد من جنود الاحتلال وأوقعوهم بين قتيل وجريح في معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وأكدت القسّام أنّها تمكّنت من استهداف دبابتين صهيونيتين بقذيفتي "الياسين 105" فجر أمس الجمعة شمال معسكر جباليا.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين