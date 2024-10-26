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"لحظات الإعداد والتفجير".. القسّام تبث مشاهد إعداد كمين بآليات الاحتلال شرق جباليا

26 أكتوبر 2024 . الساعة 13:38 بتوقيت القدس
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"".. القسّام تبث مشاهد إعداد كمين بآليات الاحتلال شرق جباليا

تواصل كتائب الشّهيد عز الدّين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 385 من معركة طوفان الأقصى دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- أنها استهدفت آليتين إسرائيليتين بعبوتي "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" شرق جباليا شمال قطاع غزة.

 

وبثت القسام، مقطعًا مصورًا، اليوم السبت، يُظهر لحظة استهداف آليتين إسرائيليتين بعبوتَي “شواظ” وقذيفة “الياسين 105” شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

ويبدأ المقطع بمشاهد لمقاتلين من كتائب القسام يخططون للكمين، ثم تنتقل الكاميرا إلى مسيرهم نحو المكان المرصود للعملية.

وأعلنت كتائب القسّام، في بلاغ عسكري، أن مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال، تفجير منزل مفخّخ تحصّن بداخله عدد من جنود الاحتلال وأوقعوهم بين قتيل وجريح في معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وأكدت القسّام أنّها تمكّنت من استهداف دبابتين صهيونيتين بقذيفتي "الياسين 105" فجر أمس الجمعة شمال معسكر جباليا.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #عمليات القسام #طوفان الأقصى

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