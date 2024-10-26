"معاريف": نحن غارقون في وحل غزّة والوقت حان لخطة تنهي الحرب

أكّد المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، آفي اشكنازي، أنّ العدد الكبير من القتلى في يوم واحد على جبهتي غزة ولبنان "أصاب الإسرائيليين بشعور الغرق في الوحل".

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، بمقتل 13 جندياً بينهم ضباط، في المعارك الدائرة في لبنان وغزة، خلال 24 ساعة فقط.

وقال المراسل العسكري إنّ "المستوى السياسي في (إسرائيل)، لم يعرف ولا يعرف كيف يحدّد الخطوة الأهم في الحرب، وهي الخروج منها".

غارقون في عمق الطين

وأكّد أنّ "إسرائيل" غارقة في غزّة، قائلاً: "نحن في غزّة غارقون في الوحل وفي عمق الطين، وهذا هو سبب عودتنا إلى جباليا، وهذا هو السبب الذي يجعل مقاتلي الفرقة 252 يقاتلون كل يوم في الزيتون وفي البريج"، لافتاً إلى أن "خطة مغادرة غزّة تمرّ عبر اتفاق إطلاق سراح الأسرى".

وشدّد المراسل العسكري في "معاريف" على أنّ "الوقت قد حان لكي يحدّد المستوى السياسي خطة إنهاء الحرب في غزّة وفي الشمال"، محذراً من الغرق في الشمال (لبنان) أيضاً.

المصدر / فلسطين أون لاين