كيف استقبلَ الإيرانيّون صباحهم الأوّل عقب "الهجوم الإسرائيلي"؟ (فيديو)

تداول مواقع إعلام إيرانية ومنصات للتواصل الاجتماعي، مشاهد جديدة من شوارع إيرانية عقب الضربات "الإسرائيلية" على عدة أهداف في طهران.

وأظهرت مقاطع الفيديو مشاهد لشوارع العاصمة في ساعات الصباح الأولى عقب انتهاء الهجوم، حيث لم يبد أي ضرر في الأرواح أو الممتلكات.

ومن جانبها نقلت وكالة مهر الإيرانية، عن المتحدث باسم وزارة التربية والثقافة الإيرانية، تأكيده أن المدارس مفتوحة في كافة أنحاء البلاد وأن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي.

وفي سياق متصل، أكد جعفر يازرلو المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، أنه لا توجد أي مشكلة في أي من مطارات البلاد، داعيا المسافرين إلى الاطلاع على مواقيت الرحلات قبل التوجه إلى المطار لاحتمال تأخير رحلاتهم.

وأضاف أنه “لا توجد أي مشكلة في أي من مطارات البلاد، بما في ذلك مطاري “مهرآباد” و”الإمام الخميني” بطهران.

ونشر موقع "إيران بالعربي" مقطع فيديو يظهر مجموعة من المواطنين يمارسون الرياضة الصباحية، وكتبت " على أنغام الموسيقى الصاخبة في حديقة "لالة" وسط العاصمة طهران ، بعد لحظات من انتهاء التصدي للعدوان الاسرائيلي!"

كما نشرت مقطع فيديو آخر يظهر حالة الهدوء الذي يسود أرجاء العاصمة طهران، بعد لحظات من القصف الصاروخ.

وفجر السبت، قالت وكالة مهر للأبناء، إن عدة أصوات تشبه الانفجارات دوّت في أنحاء العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مهاجمة عدة أهداف عسكرية في إيران، فيما ذكرت مواقع إيرانية غير رسمية أن ثلاثة انفجارات متتابعة دوّت غربي العاصمة طهران.

وقالت مصادر صحفية، إن الضربة "الإسرائيلية" محدود النطاق وليست بحجم التهويل بالإعلام الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر أنّ بعض أصوات الانفجارات في أطراف طهران كانت ناجمة عن نشاط الدفاع الجوي، مؤكدةً أنّ الدفاعات الجوية تعاملت بيقظة وأحبطت العملية الهجومية في الوقت المناسب.



المصدر / فلسطين أون لاين