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البرش: مصير معتقلي مستشفى كمال عدوان لا زال مجهولا

26 أكتوبر 2024 . الساعة 12:14 بتوقيت القدس
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مستشفى كمال عدوان في صورة أرشيفية قبل استهدافه

أكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، أن مصير المعتقلين من الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، "لا زال مجهولا".

وقال البرش في تصريحات متلفزة، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال اعتقلت كافة الكوادر الطبية من مستشفى كمال عدوان، باستثناء الإناث، ونقلهم لمكان مجهول.

وأضاف: "قوات الاحتلال أبقت الفتيات والإناث من الكوادر الطبية وأجبرتهن على التواجد في مكان وأغلقت عليهم الباب، مع منعهن من التواصل مع الخارج".

وأكد أنه لا يعرف حتى اللحظة مصير مدير المستشفى د. حسام أبو صفية، مطالبا بالتدخل لحماية الطبيب أبو صفية والإفراج عنه.

ونوه البرش إلى أن الطبيب المختص محمد ظاهر هو الآخر رهن الاعتقال، وقد تم اعتقاله وهو مصاب، بعد إشاعة خبر استشهاده.

وأكمل: "هناك رعب كثير في المستشفى ومحطيه، نتحدث عن 200 إصابة داخل المستشفى، وهناك جيران للمستشفى دخلوه من دون أن يعرف مصيرهم".

المصدر / فلسطين أون لاين 
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