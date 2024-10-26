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فضيحةٌ جديدة.. ما قصّة الصّورة التي كان ينظر إليها "غالانت" عقْب الهجوم "الإسرائيلي" على إيران؟ (صورة)

26 أكتوبر 2024 . الساعة 11:32 بتوقيت القدس
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تداولت وسائل الإعلام صورةً نشرتها حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" لوزير الحرب يوآف غالانت وهو ينظر لصورة معروضة ادّعى فيها أنّها التقطت جرّاء الهجوم "الإسرائيلي" على إيران، خلال ساعات الفجر.

وكشفت قناة كان العبرية حقيقة الصورة المُتداولة تحت عنوان "فضيحة"، مؤكدةً أنّ الصّورة التي التقطها غالانت وادّعى أنها لحريق اندلع نتيجة القصف "الإسرائيلي" على إيران، هي صورة قديمة تعود لحريق اندلع في طهران عام 2021.

وقال موقع يسرائيل هيوم، إنّ رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه غالانت هربوا إلى غرفة تحت الأرض بمقر وزارة الحرب، عقب الهجوم "الإسرائيلي" على إيران.

وفجر اليوم السبت، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مهاجمة عدة أهداف عسكرية في إيران، فيما ذكرت مواقع إيرانية غير رسمية أن ثلاثة انفجارات متتابعة دوّت غربي العاصمة طهران.

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وقالت مصادر صحفية، إن الضربة "الإسرائيلية" محدود النطاق وليست بحجم التهويل بالإعلام الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر أنّ بعض أصوات الانفجارات في أطراف طهران كانت ناجمة عن نشاط الدفاع الجوي، مؤكدةً أنّ الدفاعات الجوية تعاملت بيقظة وأحبطت العملية الهجومية في الوقت المناسب.

وأشارت تقارير إلى أن الوضع طبيعي في مطاري الخميني الدولي ومهر آباد.

وادّعت الإذاعة العبرية، أنّ عشرات المقاتلات تشارك في هجمات على أهداف بطهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج.

وزعمت وسائل إعلام الاحتلال، أن نحو 100 طائرة شاركت في العدوان واستهدفت مصانع للصواريخ البالستية والطائرات المسيَرة ومواقع مختلفة عسكرية.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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