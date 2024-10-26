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حماس: العدوان الصّهيوني على إيران انتهاكٌ صارخ وتصعيدٌ يستهدفُ أمنَ المنطقة

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حماس: العدوان الصّهيوني على إيران انتهاكٌ صارخ وتصعيدٌ يستهدفُ أمنَ المنطقة

26 أكتوبر 2024 . الساعة 10:44 بتوقيت القدس
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أدانتْ حركة المقاومة الإسلامية حماس، العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران، واستهداف مواقع عسكرية في عدة محافظات.

وقالت حماس في تصريح صحافي، إنّنا نعدُّ ذلك الاعتداء انتهاكاً صارخاً للسيادة الإيرانية، وتصعيداً يستهدف أمن المنطقة وسلامة شعوبها، ما يحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات هذا العدوان المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت إلى أنّ هذا العدوان الفاشي يؤكّد من جديد، طبيعة كيان الاحتلال المجرم، الذي لا يزال يستبيح دماء المدنيين الأبرياء في قطاع غزة ولبنان وغيرهما من شعوبنا العربية والإسلامية، مستنداً إلى غطاءٍ عسكري وسياسي إجرامي، من الإدارة الأمريكية وبعض العواصم الغربية.

وأشادت بجاهزية الجمهورية الإسلامية ودفاعاتها الجوية وتصدّيها للهجوم الصهيوني، والذي نجح في إبطال فاعليته، وعزّز من موقف شعوبنا الحرّة ومقاومتها الباسلة، ونضالها ضد الهيمنة الصهيونية والأمريكية.

وأكدت حماس تضامنها ووقوفها مع إيران في مواجهة غطرسة وانفلات الكيان الصهيوني، مثمّنةً المواقف الشجاعة التي أبداها الشعب الإيراني وقيادته في مساندة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقالت وكالة مهر للأبناء، فجر اليوم السبت، إن عدة أصوات تشبه الانفجارات دوّت في أنحاء  العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مهاجمة عدة أهداف عسكرية في إيران، فيما ذكرت مواقع إيرانية غير رسمية أن ثلاثة انفجارات متتابعة دوّت غربي العاصمة طهران.

وقالت مصادر صحفية، إن الضربة "الإسرائيلية" محدود النطاق وليست بحجم التهويل بالإعلام الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر أنّ بعض أصوات الانفجارات في أطراف طهران كانت ناجمة عن نشاط الدفاع الجوي، مؤكدةً أنّ الدفاعات الجوية تعاملت بيقظة وأحبطت العملية الهجومية في الوقت المناسب.
 

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