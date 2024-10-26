الرزم التعليمية المعتمدة من الصف الأول الأساسي حتى التوجيهي

كافة الرزم التعليمية المعتمدة لكافة المراحل من الصف الأول الأساسي حتى التوجيهي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، في فلسطين، إطلاق خدمة الرزم التعليمية لطلبة المدارس من الصف الأول الابتدائي حتى الحادي عشر "التوجيهي".

وجاء إعلان الوزارة في ظل الأوضاع الطارئة التي يعيشها قطاع غزة، والمسيرة التعليمية بشكل خاص، بحيث تمثل الرزم المتاحة بمثابة الدعم الأساسي لكل من المعلمين والطلاب لتخطي ما يواجهم من عقبات.

ويمكن للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور تحميل الرزم التعليمية بسهولة وسرعة، وفقا لكل صف دراسي، بحيث يتم اختيار الصف المراد وتحميله إلى الجهاز اللوحي لاب توب أو الجوال.

تحميل الرزم التعليمية من الصف الأول للتوجيهي عبر:

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم اضغط هنا اختيار الرزمة المناسبة مباشرة لأي من الصفوف الدراسية اضغط هنا تحميل الملفات بعد اختيار الصف الدراسي

فوائد الرزم التعليمية من الصف الأول للتوجيهي

تساهم الرزم في استئناف الطلبة عملية الدراسة ذاتيا، وذلك عبر الدراسة المنزلية إلى أن تتاح الظروف المناسبة للدراسة النظامية

توفر الرزم التعليمية اختصارا للمواد الدراسية والمحتوى الخاص بما يوصل للطلبة زبدة وخلاصة الفائدة التعليمية.

وتعطلت المسيرة التعليمية في قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في سياق العدوان الإسرائيلي.

وعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حربها المستعرة على القطاع على تدمير البيئة التعليمية بشكل كامل، عبر استهداف المدارس، والجامعات، والعاملين فيها من كوادر.

وأصاب الاستهداف الإسرائيلي لغزة في شلل المسيرة التعليمية، وحرمان الطلبة من مستوى من هو مبتدأ في السنوات الأولى من التعليم، وآخرون ممن شارفوا على انتهاء المسيرة التعليمية.





المصدر / فلسطين أون لاين