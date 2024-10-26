"اقتحامات واعتقالات تعسّفيّة".. الاحتلال يواصلُ انتهاكاته في الضّفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية تخلّلها حملة اقتحامات واعتقالات لعدد من المواطنين.

في الخليل، داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل واعتقلت الشاب يامن شادي العلامي بعد مداهمة منزل عائلته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت كاحل شمال غرب الخليل ويطا جنوب المدينة وسيرته دوريات عسكرية في عدة أحياء وشوارع.

في نابلس، أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان لها، أن شابًا (22 عامًا) أصيب بالرصاص الحي في القدم، خلال مواجهات في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وقال شهود عيان إن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة، واندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين، حيث أطلقت تلك القوات الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع صوب المنازل والسكان.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام شمال القدس، وداهمت مقهى للمواطن داوود فروخ وحطمت محتوياته، واعتقلت نجله.

كما نفّذت قوات الاحتلال حملة تنكيل وساعة بحق أهالي بلدة العيسوية بالقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات