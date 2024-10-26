كيف علّق المقرّ المركزيّ للدّفاعات الجويّة الإيرانيّة على الهجوم "الإسرائيلي"؟

قال المقر المركزي للدفاعات الجوية الإيرانية ، صباح اليوم السبت، عقب التصدّي لأجسام طائرة صغيرة أطلقها الاحتلال "الإسرائيلي"تجاه مناطق شرقي طهران، إنّ الدفاعات الجوية تعاملت بيقظة وأحبطت العملية الهجومية في الوقت المناسب.

وأضاف الدّفاع الجوي في بيانه له، إنه "على الرغم من التحذيرات السابقة لمسؤولي الجمهورية الإسلامية للنظام الصهيوني المجرم وغير الشرعي لتجنب أي أعمال مغامرة، إلا أن هذا النظام المزيف هاجم أجزاء من المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام صباح اليوم في عملية انتقامية".

وذكر أنه في حين نجحت منظومة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد في اعتراض وتصدي لهذا العمل العدواني، فقد لحقت أضرار محدودة في بعض الأماكن، ويجري التحقيق في أبعاد هذا الحادث.

وأضاف "وفي هذا الصدد، مع دعوة الأهالي إلى الحفاظ على التضامن والسلام، يرجى منهم متابعة الأخبار المتعلقة بهذه الأحداث عبر وسائل الإعلام الوطنية وعدم الالتفات إلى إشاعات وسائل الإعلام المعادية".

وفجر اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مهاجمة عدة أهداف عسكرية في إيران، فيما ذكرت مواقع إيرانية غير رسمية أن ثلاثة انفجارات متتابعة دوّت غربي العاصمة طهران.

وقالت مصادر صحفية، إن الضربة "الإسرائيلية" محدود النطاق وليست بحجم التهويل بالإعلام الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر أنّ بعض أصوات الانفجارات في أطراف طهران كانت ناجمة عن نشاط الدفاع الجوي، مؤكدةً أنّ الدفاعات الجوية تعاملت بيقظة وأحبطت العملية الهجومية في الوقت المناسب.

وأوضح مصدر إيراني مطلع أن الهجوم على “20 موقعاً” في إيران غير حقيقي ويمثل حرباً نفسية، مشيرًا إلى أن عدد الأهداف كان أقل من ذلك بكثير.

وأضاف المصدر أن الهجوم "الإسرائيلي" تم من خارج حدود البلاد وأدى إلى أضرار محدودة.

وأكد أن أياً من المراكز العسكرية التابعة للحرس الثوري في طهران لم يتعرض للاستهداف.

وأشار المصدر إلى أن الأخبار التي تزعم مشاركة 100 طائرة عسكرية إسرائيلية في الهجوم كاذبة تماماً، وأن إسرائيل تسعى إلى تضخيم حجم هجومها الضعيف.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات