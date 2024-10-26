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"ولا يُعرف مصيرُ من بداخلها".. الاحتلال يسْتهدف شقّةً سكنية في طولكرم ويفرضُ حصارًا على بناية كاملة

26 أكتوبر 2024 . الساعة 09:10 بتوقيت القدس
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 حاصرت قوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، شقة في بناية سكنية في حي السلام بطولكرم وأطلق قذائف "الإنيرجا" والرصاص بكثافة نحوها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات "إسرائيلية" خاصة اقتحمت طولكرم، وحاصرت عمارة سكنية في حي السلام، وأطلقت  قذائف "الإنيرجا" والرصاص بكثافة نحوها، دون معرفة مصير من يتواجد داخلها.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات الى حارة السلام وفرضت حصارًا مشددًا عليها، قبل أن تباشر بهدم أجزاء الشقة التي أطلقت عليها "الإنيرجا".

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال  يحاصر أحد المطلوبين له، واستدعى والديه للضغط على نجلهما لتسليم نفسه.

وأعلنت كتائب القسام في طولكرم، أن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال في حارة السلام، وعلى مدخل مخيم طولكرم، بصليات كثيفة من الرصاص.

و اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في المكان، وسط سماع أصوات انفجارات وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع.

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اقتحام طولكرم #طوفان الأقصى

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