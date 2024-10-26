انسحبت قوات الاحتلال من مدينة طولكرم، بعد حصار واستهداف شقة سكنية في عمارة بضاحية السلام، واندلاع اشتباكات مسلحة استمرّت لساعات من داخل البناية.

وأفادت مصادر صحفية، بأن المقاوم إسلام جميل عودة؛ أحد قادة كتائب القسام بمخيم طولكرم، ارتقى شهيدًا بعد اشتباكات استمرت لساعات ومحاصرته داخل بناية في حي السلام بطولكرم.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، وزارة الصحة الفلسطينية، وفق تصريح مقتضب نشرته "الصحة" عبر منصة "الواتس آب"، باستشهاد الشاب إسلام جميل عودة (29 عاماً)، برصاص الاحتلال في حارة السلام بطولكرم.

وصباح اليوم السبت، اقتحمت قوات الاحتلال، شقة في بناية سكنية في حي السلام بطولكرم، عقب محاصرتها وإطلاق قذائف "الإنيرجا" والرصاص بكثافة نحوها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات "إسرائيلية" خاصة اقتحمت طولكرم، وحاصرت عمارة سكنية في حي السلام، وأطلقت قذائف "الإنيرجا" والرصاص بكثافة نحوها، دون معرفة مصير من يتواجد داخلها.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات الى حارة السلام وفرضت حصارًا مشددًا عليها، قبل أن تباشر بهدم أجزاء الشقة التي أطلقت عليها "الإنيرجا".

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال يحاصر أحد المطلوبين له، واستدعى والديه للضغط على نجلهما لتسليم نفسه.

وأعلنت كتائب القسام في طولكرم، أن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال في حارة السلام، وعلى مدخل مخيم طولكرم، بصليات كثيفة من الرصاص.

و اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في المكان، وسط سماع أصوات انفجارات وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع.

وأصيب شاب فلسطيني، بجروح في القدمين، برصاص الاحتلال، عقب اندلاع مواجهات.