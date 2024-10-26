الاحتلال يعلن استهدافَ مواقع "عسكرية" في طهران والإعلام الإيراني ينشرُ تفاصيلَ "العمليّة الهجومية"! (فيديو)

قالت وكالة مهر للأبناء، فجر اليوم السبت، إن عدة أصوات تشبه الانفجارات دوّت في أنحاء العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مهاجمة عدة أهداف عسكرية في إيران، فيما ذكرت مواقع إيرانية غير رسمية أن ثلاثة انفجارات متتابعة دوّت غربي العاصمة طهران.

وقالت مصادر صحفية، إن الضربة "الإسرائيلية" محدود النطاق وليست بحجم التهويل بالإعلام الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر أنّ بعض أصوات الانفجارات في أطراف طهران كانت ناجمة عن نشاط الدفاع الجوي، مؤكدةً أنّ الدفاعات الجوية تعاملت بيقظة وأحبطت العملية الهجومية في الوقت المناسب.

وأشارت تقارير إلى أن الوضع طبيعي في مطاري الخميني الدولي ومهر آباد.

وادّعت الإذاعة العبرية، أنّ عشرات المقاتلات تشارك في هجمات على أهداف بطهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج.

وزعمت وسائل إعلام الاحتلال، أن نحو 100 طائرة شاركت في العدوان واستهدفت مصانع للصواريخ البالستية والطائرات المسيَرة ومواقع مختلفة عسكرية.

وأكدت وكالة"تسنيم" الإيرانية عن مصدر مطلع، أنّ الاعتداء "الإسرائيلي" تم من خارج حدود إيران وألحق أضراراً محدودة.

وأوضحت الوكالة أنه لم يتم استهداف أي مراكز عسكرية للحرس الثوري الإيراني غربي وجنوب غربي طهران.

ومن جهتها، أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية استئناف عمل المطارات اعتبارا من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وذكرت قناة الميادين عن مصادر إيرانية أن كل ما ورد في الإعلام الإسرائيلي عن استهداف مطاري الإمام الخميني ومهر أباد ومنشآت نفطية كاذب.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات